ランドビジネスは急騰し年初来高値を更新している。同社は１８日の取引終了後、自社株３４３万４６８５株（消却前発行済み株数の１２．８３％）を９月２６日付で消却すると発表しており、市場への再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの見方が買いを引き寄せている。消却後の発行済み株数は２３３４万６１１５株となる。 出所：MINKABU PRESS