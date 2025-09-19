´Æ½¤°å»Õ¡§À¶¿å À»Æ¸¡Ê¥é¥¤¥È¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë ÉÙ»³Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÉÂ±¡¤äÅÔÆâ¤ÎÀº¿À²Ê¡¦¿´ÎÅÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶ÐÌ³¸å¤Î2020Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¡Ö¥é¥¤¥È¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×³«±¡¡£¡ÖÀº¿À°åÎÅ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñÀº¿À²ÊÀìÌç°å¡¢Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ­¤¹¤ë¡£ ÊÔ½¸Éô ¤·¤«¤·¡¢¸«¼é¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤â»õ¤¬¤æ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ À¶¿åÀèÀ¸ ¤´ËÜ¿Í