½÷À­¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤¤¬¤ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆý¤¬¤ó¡£È¯¾ÉÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ç¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡¿ÇÊýË¡¤ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸í²ò¤äÃÏ°èº¹¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÈÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¸½¾õ¤ÈÀµ¤·¤¤Íý²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÕúÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§Õú Îè²Ö¡Êmammariatsukiji¡Ë °¦É²Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢ÅìµþÅÔºÑÀ¸²ñÃæ±ûÉÂ±¡½é