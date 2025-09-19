18日、働いていたコンビニエンスストアからサンドイッチなどを盗んだ男が警察に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、新庄市金沢のアルバイト従業員の男（33）です。 警察によりますと男は、8日の午後9時35分ごろ、当時働いていた新庄市内のコンビニエンスストアで、サンドイッチなど3点を盗んだ疑いです。盗んだ物の合計金額は1077円でした。 通報を受けた警察が捜査し、従業員の男の犯行とわかって逮捕したというこ