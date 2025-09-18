¡Ö¥ß¥º¥Î¡ÊMIZUNO¡Ë¡×¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓÂÞPARCO ËÜ´Û4³¬¤Î¡Ö¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×ÃÓÂÞPARCO¡×¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶ 4³¬¤Î¡Ö¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¡×¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North 2³¬¤Î¡Ö¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Î3Å¹ÊÞ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢9·î19Æü¤Ë½ÂÃ«PARCO 5³¬¤Ë¡Ö¥ß¥º¥Î¥·¥ç¥Ã¥×½ÂÃ«PARCO¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ò