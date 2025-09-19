河合純一氏政府は19日の閣議で、スポーツ庁長官にパラリンピックの競泳男子視覚障害クラスの金メダリスト、河合純一氏（50）を充てることを決めた。10月1日付で就任する。パラ選手から初の長官で、全盲の政府組織トップは異例。任期満了により9月末で退任する室伏広治氏（50）の後任となる。静岡県出身の河合氏は、1992年バルセロナ大会から2012年ロンドン大会まで6大会連続でパラリンピックに出場。5個の金を含む21個のメダル