北朝鮮で開発・生産中の無人機の性能試験を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（左から2人目）（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは19日、同国で開発・生産中の無人機の性能試験を金正恩朝鮮労働党総書記が18日に視察したと報じた。ロシアによるウクライナ侵攻で無人機が多用されていることを念頭に置き、金氏は無人機に導入する人工知能（AI）技術の向上や生産能力の拡大を指示した。金氏は「現代戦で無人機の利