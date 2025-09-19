◆米マイナー３Ａリーハイバレー―シラキュース（１８日、米ペンシルベニア州アレンタウン＝コカコーラパーク）メッツ傘下３Ａシラキュース所属の千賀滉大投手が１８日（日本時間１９日）、敵地のリーハイバレー（フィリーズ３Ａ）戦で先発し、３回２／３を６安打４失点で降板した。１回先頭打者に安打、二盗も許したが後続３選手を凡退に。２回は２アウト後に安打を許したが空振り三振。先頭を死球で出した３回は遊ゴロ併殺