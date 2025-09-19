レスリングの世界選手権（ザグレブ）は日本時間18日、非五輪階級の女子65キロ級決勝が行われ、森川美和（26=ALSОK）がロシア出身選手を8-0で下し、2022年大会以来2度目の頂点に立った。【もっと読む】五輪金・金子正明さんフジでは年収3000万円、波瀾万丈な仕事人生今後は階級変更の意向を明かした森川は「この優勝をきっかけにもっと頑張りたい。五輪に出るのが小学生の頃からの夢。絶対にかなえたい」と28年ロス五輪出場