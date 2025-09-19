MLBの海外戦略が一つ頓挫した。【もっと読む】トランプ大統領が「MLBコミッショナー」になる日…“伏線”はすでに張られている大リーグ機構のマンフレッド・コミッショナーは日本時間17日、ニューヨーク市内で報道陣に対応し、来年6月13、14日にロンドンで予定していたヤンキースとブルージェイズによる公式戦の開催を断念すると明かした。AP通信によれば、英サッカープレミアリーグのシーズン最終戦と日程が重なるため、試合