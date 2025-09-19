【経済ニュースの核心】大手家電量販店の創業家がトップに君臨する功罪…ビック、ノジマに続きヨドバシも下請法違反「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ」と平家物語。9月1日、サントリーホールディングスの新浪剛史会長が辞任した。サプリメント購入をめぐって警察から捜査