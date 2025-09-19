9月にタイ移住したお笑いコンビ「TKO」の木下隆行（53）が、早くも“国外追放”危機に陥っている。木下は自身のInstagramにタイの寺院の前で僧侶のコスプレをし、合掌しながら周辺を歩くなどの動画をアップし、大炎上。14日にはXで「またまたお騒がせしております。ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました」「タイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います」と