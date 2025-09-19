½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¡¢É×¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï18Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¡¢ÅìÀ¾¡Ê¥È¥ó¥½¡ËÂç³Ø¥½¥Ò¥ã¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¿·´Ú¥«¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè30²ó³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹ñºÝ±Ç²èº×¸ø¼°¹Ô»ö¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿µ­²±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£ ËèÆüËèÆü¤¬¤½¤¦¤À¤Ã