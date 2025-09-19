ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が18日（現地時間）、「ウクライナ『特別軍事作戦』前線にロシア兵士70万人以上が配置されている」と明らかにした。タス通信・RIAノーボスチ通信によると、プーチン大統領はこの日、テレビで放映されたロシア下院（国家ドゥーマ）政党代表団との会議でこのように述べた。参戦勇士に公職を割り当てる制度を導入しようという提案について、プーチン大統領は全ての兵士が自分のことを将来の公務