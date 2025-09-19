シンガー・ソングライターさだまさし（73）が19日、自身のインスタグラムを更新。同郷の人気女優との2ショットを披露した。さだは「長濱ねるさんと本番前にステージ袖で」とつづり、同じ長崎県出身の長濱と笑顔の2ショットを披露。「『ながさきピース文化祭2025』開会式の総合司会という大役、本当にお疲れ様でした。素晴らしかったですよ。ありがとう」とねぎらった。フォロワーからは「素敵なツーショットありがとうご