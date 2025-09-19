「年長娘、とうとう1億点を取る」……そんな一言と共にXに投稿された1枚の写真が、見る人をほっこりさせています。写真に写っているのは、先生に添削を受けた硬筆の練習用紙。丁寧に書かれた「なす、にわ、ぬの、ねんど」の文字には赤丸が並び、その上に大きく「1億点」と書かれています。この「0」の多さ……圧巻。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】投稿者の「きらのどん」さんに話を伺うと、この「1億点」の