日本航空（JAL）は、「JAL SKY MUSEUM」を11月1日にリニューアルオープンする。リニューアルは4年ぶり。エントランス設備を刷新し、混雑時でもスムーズな入場が可能となる。無料ロッカーを約100個新設する。5代目CAハンドバック・帽子・靴、ギブアウェイを展示するほか、「FutureZone」では空飛ぶクルマの動画も公開する。工場見学コースは20分延長し、130分とする。見学枠を午後1時半と4時半開始の2枠拡大する。また、限定商品も