ギリシャ２部リーグのパニオニオスFCが９月18日、MF安齋悠人と３年契約で口頭合意したと発表した。安齋悠人は福島県出身の20歳。 尚志高で世代屈指の才能として注目を集め、2024年に京都サンガF.C.へ加入した。プロ１年目からJ１で８試合に出場し、１ゴールを記録。しかし、今年５月に「不適切な行為があった」として双方合意のうえで契約解除となっていた。 パニオニオスFCは公式サイトで世代別日本代表にも名を