■台風第17号(ミートク) 【画像】3つの台風の進路を見る 2025年09月19日06時50分発表 19日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度35分 (21.6度)東経116度20分 (116.3度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の最大風速 