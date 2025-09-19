インフルエンサーたちがこぞって語る「学歴」の正体とは何なのか。組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「教育への公的支出を増やす政策だけを考えているうちは、真の論点は見えてこない」という――。※本稿は、勅使川原真衣『学歴社会は誰のため』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■学歴は「能力の表層」なのか労働＝メンバーシップ型雇用で職務の詳