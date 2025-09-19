ドジャースは18日（日本時間19日）、通算222勝を誇るクレイトン・カーショー投手（37）が今季限りで現役を引退すると発表した。会見前の練習ではリラックスムードで体を動かした。ユニホームを脱ぐ決断を下したレジェンド左腕はこの日の試合前練習に姿を見せると、長男チャーリー君と笑顔でキャッチボール。ノックや投内連携にも一緒に加わった。また、チャーリー君の球を受ける捕手役を務めると、その背後にスコットが近付