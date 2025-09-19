日経平均株価は19日も値上がりして取引が始まり、2日連続で取引時間中の史上最高値を更新しました。【映像】日経平均 取引時間中の最高値更新19日の日経平均は、18日のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって最高値を更新した影響を受けています。日経平均は18日、アメリカが利下げを決めたことなどが好感され、取引時間中の史上最高値となる4万5508円まで上昇しました。終値も4万5303円と、初めて4万5000円台で取引きを