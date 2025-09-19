知的好奇心を刺激するために必要なものとは？現役東大生150人にアンケート。共通して家にあったものは何だったのでしょうか。また、大好きなことを続けられた「親の声かけ」も聞いています。調査概要◎株式会社トモノカイの協力で、2025年4月に東京大学の現役の学生150人にインターネット上で回答してもらった。■なぜ賢い子の家には図鑑があるのか本誌では、継続的に東大生へのアンケートを実施している。そこで見えてきたのが