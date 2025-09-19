人気YouTuberの平成フラミンゴ・RIHOが、人気お笑い芸人・紅しょうがの熊元プロレスとの意外な縁について明かした。【映像】RIHOと縁のあった人気芸人9月18日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに紅しょうがの相方・熊元プロレスが登場した。番組では、RIHOと熊元の間に意外な共通点がある