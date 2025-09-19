ロッテの山本大斗は、9月に入り外角の球に手を出すケースが少なくなっている。9月2日の日本ハム戦、8回二死一、二塁の第5打席、上原健太に対し3ボール2ストライクから粘りに粘って11球目の外角136キロフォークを見送り四球を選べば、9月11日のソフトバンク戦、8−1の5回一死一塁の第3打席、上茶谷大河が投じた初球の140キロ外カットボールを見極めボール、2ボール1ストライクから4球目の外角140キロカットボールを見極めボール