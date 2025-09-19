夫の遺産整理を進めていたら、死後に発覚した借金が500万円。妻として「引き継ぎたくない」と思うのは当然の感情です。しかし、配偶者であっても相続放棄は法律上可能か、またそのほかの選択肢──限定承認や単純承認──との違いはどこにあるのか。 それに、申述期限や手続きでの落とし穴など実務的な注意点は何か。本記事では、法律の条文・裁判所の制度・具体例を交えて、配偶者の立場から最も賢い選択をする方法を解説し