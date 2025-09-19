ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが１９日、?出勤時刻?を遅らせて、木・金曜レギュラーの「ＴＨＥＴＩＭＥ，」に出演した。午前５時２０分過ぎのスタート時、江藤アナについて「世界陸上のため番組後半からの出演となります」と杉山真也アナから説明があった。金曜は総合司会の安住紳一郎アナが毎週休みのため、江藤アナがメイン格のアナとして、午前６時前のあいさつトークを行っている。この日は宇賀神メグアナが?代役?を務めた