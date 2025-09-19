「日本だけではなく、海を越えた先にも心を揺さぶる山があります」。そう話すのは、『山の神様に会いに行く』の著者であり、国内外の山に多数登ってきた人気占い師・大串ノリコさん。人々の祈りが込められた聖地、信仰と自然が調和する絶景など、どの山にもその土地ならではの信仰や文化が息づいています。ここでは、大串さんが実際に登った海外の山での忘れがたい体験を語っていただきました。◆シナイ山（エジプト）：モーセが神