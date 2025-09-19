メッツの千賀滉大投手（32）が18日（日本時間19日）、傘下3Aシラキュースの一員として、敵地でフィリーズ傘下3Aリーハイバレー戦に先発。3回2/3を6安打2四死球4三振4失点で降板した。直球の最速は94.9マイル（約152.72キロ）だった。初回は先頭打者を右前打で出塁させたが、後続は一飛、二飛、中飛。2死から左前打を打たれた2回はフォークで空振り三振2つを奪った。3回は先頭に死球を与え、遊ゴロ併殺の2死後に中前打、二盗と