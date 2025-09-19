18日、政府に抗議するデモ参加者＝パリ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】パリなどフランス各地で18日、政府が進める緊縮財政策に抗議する数十万人規模のデモが実施された。一部は治安部隊と衝突。公共交通機関などのストライキも起き、市民の日常生活に影響が出た。フランスでは10日にも20万人規模の反政府デモがあり、各地で「全てを封鎖しよう」とのスローガンを掲げた参加者らが道路を占拠するなどしたばかり。今回のデモやス