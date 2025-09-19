気象庁によると、１９日午前９時１０分ごろ、地震があった。震源地はトカラ列島近海。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは３．４と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、鹿児島十島村。