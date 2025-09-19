米国と欧州が対戦する「ライダーカップ」（26〜28日）の開幕を翌週に控えたニューヨーク。その会場となるロングアイランドのベスページ・ブラックで2028年の女子メジャー「KPMG全米女子プロ選手権」を開催することを、大会を主催するPGA・オブ・アメリカが発表した。また男子メジャーの「全米プロ選手権」も2035年に同コースで行われる。≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！ベスページ・ブラックでは、これまでに男