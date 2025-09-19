静岡県富士市の住宅に母親とみられる遺体を遺棄した疑いで、46歳の男が9月19日、逮捕されました。警察が身元の確認を進めています。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、富士市生まれの会社員の男（46）です。警察によりますと、男は2025年3月頃から9月18日までの間、富士市内の住宅に、遺体を遺棄した疑いが持たれています。 警察によりますと、9月19日、男の姉から、「弟と2人で暮らしている母と連絡が取れない」と警察に連絡が