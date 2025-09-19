静岡県熱海市の宿泊施設で、正当な理由がないのに女風呂に侵入した疑いで、33歳の男が9月18日に逮捕されました。 建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、静岡県富士市原田に住む自称・会社員の男（33）です。警察の調べによりますと、男は9月17日午後10時半頃、熱海市の宿泊施設内の女風呂に、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。 男は複数人で泊まりに来ていて、男が女風呂に侵入した時、中にいた3人の利用者のうちの1人