◇ナ・リーグパドレス1―6メッツ（2025年9月18日ニューヨーク）パドレスは18日（日本時間19日）、敵地でのメッツ戦に敗戦。ドジャースとナ・リーグ西地区優勝争いを繰り広げる中、痛恨のカード負け越しとなった。先発・バスケスが初回、アロンソに先制ソロを被弾。1―1の3回には連打で二、三塁のピンチを招くと、ソトのニゴロの間に三塁走者の生還を許し、勝ち越し点を与え、アロンソを四球で歩かせたところで降板した。