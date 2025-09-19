元ものまね芸人で現クリエイターのおかもとまり（35）が18日、自身のインスタグラムを更新。おかもとが息子（10）におんぶされる親子2ショットを披露した。【写真】10歳息子におんぶされ笑顔のおかもとまり「【速報】10歳息子が母をおんぶし走れるようになりました」とつづり、2枚の写真をアップ。息子におんぶされ笑顔を見せるおかもとの姿が収められており、２人の仲むつまじい姿を披露している。おかもとはピン芸人として