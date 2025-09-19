18日午後6時45分の高松市の様子 18日午後、高松市などに降った局地的大雨の影響で、ことでんは高松築駅港と瓦町駅の間で午後６時27分から一時運転を見合わせました。 琴平線は午後9時13分、長尾線は午後10時に平常ダイヤに戻りましたが、あわせて10本が運休、45本に遅れが出ました。最大で1時間3分の遅れが発生したということです。帰宅時間と重なったこともあり、約5000人に影響が出ました。 当時、高松市には大雨警報