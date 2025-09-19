70歳の母親の遺体を静岡･富士市内の実家に遺棄したとして警察は46歳の息子を逮捕しました。体遺棄の疑いで逮捕されたのは住所不定の会社員で46歳の男です。容疑者男は2025年3月ごろから9月18日までの間、富士市内の実家に70歳の母親の遺体を遺棄した疑いがもたれています。容疑者の男は、実家で母親と2人暮らしでしたが、男の姉が母親と連絡がとれないことを不審に思い警察に相談。警察が実家を調べたところ、寝室の布団の上で亡く