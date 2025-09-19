サウジアラビアとパキスタンは相互防衛協定を締結した。イスラエルがカタールの首都ドーハを空爆した際に、米国製のレーダーや対空防衛システムが全く機能せず、カタールにある中東最大の米軍基地は沈黙していたことから、中東が米国に支払ってきた巨額の安全保障コストの意味が問い直されており、サウジは核兵器保有国であるパキスタンに接近した。今週１５日に行われたアラブサミットで首脳らは