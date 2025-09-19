ドジャースは１８日（日本時間１９日）、クレイトン・カーショー投手（３７）が今季限りで現役を引退することを発表した。ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになった。試合前には多くのチームメートがカーショーへの思いを口にした。２０年にドジャースに加入し、２度のワールドシリーズ制覇を共にしたベッツは「俺にとって、彼はチームメートとしても、選手としても特別な存在だ。それはマウン