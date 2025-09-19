19日の東京株式市場で日経平均株価は18日つけた取引時間中の最高値4万5508円を上回り、連日で最高値を更新しました。前の日のアメリカ市場でダウ平均株価やナスダック総合株価指数が最高値となった流れを受け、19日朝の東京市場でも幅広い銘柄が買われています。