この美しさなら、10代のギャルとも勝負できる！プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第1試合で、この日が35歳の誕生日だったBEAST X・東城りお（連盟）が、髪に大量の花をあしらったヘアスタイルで登場。「華があるな」「かわいすぎ」「花咲いてるやん」と絶賛された。【映像】10代のギャルに見える？東城りお、35歳のかわいすぎるバースデーヘア今シーズンから2年ぶりにMリーグに復帰した東城。麻雀だけでなく