「ドジャース−ジャイアンツ」（１８日、ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手が試合前に現役引退を発表した。デーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で「彼は最高の投手だと思っている」と語った。「私たちは１０年間をともにすごした。私は彼こそがこの世代で最高の投手だと思っている」と評した指揮官。その理由として「これほど競争心が強く、責任感があり、安定したパフォーマンスを見せる選手には出会っ