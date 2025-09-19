B-R サーティワン アイスクリームでは、2025年9月12日からアイスクリームケーキ「はぴだんぶい パレット6」を数量限定で販売しています。キャラクターイメージに合わせたフレーバー結成5周年を迎えた、サンリオの6にんの男のコで結成したユニット「はぴだんぶい」がサーティワンに初登場。メンバーたちがカッコよくダンスしているようなイメージで、チョコレートプレートはカラフルで動きのあるキャラクターたちがデザインされてい