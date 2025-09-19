垣谷美雨の小説『あきらめません！』（講談社文庫）が、永作博美主演で映画化されることが決定した。 参考：蓮佛美沙子×永作博美の抱擁は“愛”そのものだった『バニラな毎日』が届けた幸せのあり方 本作は、『老後の資金がありません』などの垣谷による小説『あきらめません！』を映画化する人間ドラマ。『勝手にふるえてろ』や『私をくいとめて』で数々の映画賞を受賞し、2025年4月に公開された『今日の空が一番好き、