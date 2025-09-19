１９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３３０円高の４万５６３４円と続伸して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウが１２４ドル高と続伸し最高値を更新した。ナスダック指数も最高値に上昇した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１４７円９０銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS