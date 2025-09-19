部下育成に疲れ果てた上司たち。何か誤解があるかもしれません（写真：Jake Images／PIXTA）「なぜ部下を育てる気力が湧かないんだ……」最近、SNSで「○○キャンセル界隈」という自虐的な表現が流行している。風呂に入らなきゃいけないのはわかっているが面倒で入らない「風呂キャンセル界隈」。外出すべきだが、家から出たくない「外出キャンセル界隈」。そして今、管理職の間で密かに広がっているのが「部下育成キャンセル界隈