ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が18日（日本時間19日）、本拠でのジャイアンツ戦の前にメディア取材に対応。この日、今季限りでの現役引退を表明したカーショーへの思いを語った。通算222勝を誇る球団のレジェンド左腕について、ベッツは「彼はマウンドの上だけではなく、人としても常に競争者である。私はいつも、ありがとう、愛している、と言えることを忘れないでいたい。彼に会ったときは、必ず自分から彼のそ