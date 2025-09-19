女優の優希美青（26）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。優希は「初めてのビキニ」とつづり、夜のプールで白いレースの羽織を身にまとったビキニ姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎる」「まさに女神」「最高に良いです」といったコメントが寄せられている。