iPS細胞からつくったネフロン癆の病態を再現したミニ腎臓（東京科学大提供）人工多能性幹細胞（iPS細胞）から腎臓を模した「オルガノイド（ミニ臓器）」をつくり、腎臓の指定難病「ネフロン癆」に有効な薬の候補を発見したと東京科学大などの研究チームが19日、国際科学誌に発表した。ネフロン癆は、組織が硬くなる「線維化」が起き、腎臓の機能が低下する遺伝性疾患で、主に小児期に発症する。有効な治療法はなく、進行すると